Inaugurazione sede Nidec, Trezzi: «Cinisello attrattiva per le aziende, orgogliosi di questo»

Nella mattinata di martedì 14 marzo si è tenuta l'inaugurazione della nuova sede dell'azienda Nidec, trasferitasi da Milano a Cinisello Balsamo in via Fratelli Gracchi 39.

Presente all'inaugurazione anche il sindaco cinisellese Siria Trezzi che ha spiegato: «L'azienda Nidec, leader nelle soluzioni industriali, ha inaugurato la sua nuova sede a Cinisello Balsamo. La società, che si occupa dell'elettronica di potenza, ha trasferito la propria sede principale e produttiva da Milano nella nostra città».

Ha proseguito Trezzi: «La nuova sede, più efficiente e moderna, utilizza tecniche all'avanguardia per ottimizzare spazi e processi produttivi ed entro l'estate sarà interamente alimentata a energia solare».

L'arrivo a Cinisello Balsamo di un'azienda così importante rende Trezzi soddisfatta: «Quella di Nidec è una decisione che ci rende orgogliosi e ci rilancia nel nostro operato, insieme all’assessore alle attività produttive Andrea Catania e a tutta la giunta, per rilanciare l’attrattività del nostro territorio che sa offrire servizi efficienti, buone infrastrutture e opportunità per il business».

Chiude Trezzi, che vede in Nidec anche un'opportunità di eventuali partnership per la città: «Apprezziamo infine l’interesse annunciato dai vertici della società a stringere legami con la città anche attraverso forme di collaborazione che potrebbero concretizzarsi con sponsorizzazioni nel verde e investimenti in attività di alta formazione per i giovani. Buon lavoro e benvenuti a Cinisello Balsamo».