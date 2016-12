Allarme terrorismo nel Nord Milano, il sindaco Trezzi chiede un incontro col prefetto

La morte del terrorista Anis Amri ha riportato alla ribalta l'allarme sociale nel quartiere Crocetta, non lontano dalla stazione di Sesto San Giovanni dove si è svolta la sparatoria.

Il quartiere di Cinisello Balsamo, su cui da sempre ci sono i fari puntati di mass media e autorità locali per episodi di criminalità e difficoltà di integrazione, torna a fare preoccupare e anche il sindaco di Cinisello Balsamo, in un'intervista su il Giorno, è tornata a parlare del rione.

Così Siria Trezzi: «Ho vissuto questi fatti con apprensione: da un lato c'è stata la palese dimostrazione che i territori sono presidiati, dall'altro c'è un briciolo di preoccupazione perché il terrorismo è subdolo, nascosto, non riconoscibile».

Continua il sindaco: «Con le comunità islamiche comunque siamo in costante dialogo, - poi prosegue - l'integrazione non si fa dicendo no alle moschee».

Relativamente al quartiere Crocetta spiega: «È cresciuta la richiesta di servizi che puntano all'integrazione degli stranieri. Ma dall'altro lato mancano le risorse. A livello politico, anche regionale, serve una risposta concreta. Abbiamo un territorio investito da flussi migratori molto assidui. Noi da parte nostra abbiamo sempre messo in campo servizi e risorse, ma serve di più».

Il quartiere Crocetta è super monitorato dalle forze dell'ordine e l'amministrazione comunale sta cercando di renderlo più moderno e vivibile. Segnali importanti di ciò sono il cantiere per la riqualificazione dell'area di via Friuli (copertura della A4) e il prolungamento della metropolitana Lilla verso Monza (con una fermata nel rione).

Chiude Trezzi l'intervista: «Ho chiesto, insieme al sindaco di Sesto Monica Chittò, un incontro col prefetto, vogliamo proprio parlare con lui di sicurezza e di gestione del territorio».