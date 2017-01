Trezzi: «Da Regione Lombardia passo in avanti per mantenere le linee di trasporto locale»

«Oggi facciamo un significativo passo in avanti per il mantenimento delle linee di trasporto pubblico locale (linee Z225 e Z227, ndr) nei nostri Comuni. Ci è stato comunicato che gli uffici di Regione Lombardia sono già al lavoro con gli uffici dell'agenzia per il trasporto con l'obiettivo di risolvere il problema».

E' quanto affermano in un comunicato congiunto le sindache Siria Trezzi di Cinisello Balsamo, Concetta Monguzzi di Lissone, Maria Fiorito, di Muggiò, Rosaria Longoni di Nova Milanese insieme alla consigliera regionale Laura Barzaghi, all'uscita dell'incontro in programma per oggi con l'assessore regionale Alessandro Sorte.

Prosegue il comunicato: «E' stato un confronto che si è svolto in un clima sereno, di collaborazione fra istituzioni nell'interesse dei cittadini. Abbiamo consegnato alla Regione le 11.000 firme raccolte nei nostri Comuni e ribadito l'importanza di quelle linee per i nostri territori».

E ancora: «L'assessore Sorte ci ha garantito che si metterà a disposizione per trovare una soluzione concreta per evitare il taglio delle linee insieme a tutti gli enti coinvolti - proseguono -. Abbiamo chiesto di essere puntualmente informate su tutti gli sviluppi della situazione, anche se siamo sicure che l'intervento della Regione sarà risolutivo».

Chiude il comunicato: «Ci riteniamo pertanto molto soddisfatte e confidiamo nella soluzione di un problema che solo fino a qualche settimana fa sembrava irrisolvibile e che, invece, grazie alla mobilitazione dei Comuni insieme ai cittadini, si avvia verso una auspicata risoluzione».

Siria Trezzi, che è anche consigliera della Città Metropolitana con delega alla Mobilità e Trasporti ha concluso: «I tempi sono stretti, l'Agenzia per il TPL deve incontrarsi il prima possibile con l’assessore Sorte per condividere una soluzione che non impatti negativamente sulla vita dei cittadini».