Trezzi: «Bus extraurbani prorogati di un altro mese, 10/4 incontro tra sindaci metropolitani»

Arriva la conferma ufficiale dopo le voci e le indiscrezioni dei giorni scorsi: la Città Metropolitana di Milano ha ulteriormente prorogato per il mese di aprile i servizi degli autobus extraurbani Z225 e Z227.

La consigliera delegata ai trasporti Siria Trezzi, nonchè sindaco di Cinisello Balsamo, ha spiegato: “Come denunciamo da mesi oramai, l’entità delle risorse assegnate alla Città Metropolitana di Milano per far fronte ai contratti di servizio del trasporto pubblico locale sono insufficienti a garantire l’attuale livello dei servizi».

Prosegue la prima cittadina: «Ciò nonostante, per non penalizzare gli utenti, di comune accordo con la Provincia di Monza e Brianza, abbiamo deciso di mantenere invariato il servizio dei bus extraurbani, anche nel mese di aprile, in attesa che ci siano risposte da parte della Regione Lombardia e del Governo».

Chiude Trezzi: «In tal senso la Città Metropolitana ha ritenuto opportuno anche convocare, lunedì 10 aprile a Palazzo Isimbardi, i 134 sindaci dei Comuni metropolitani per informarli e approfondire le ricadute determinate dall’esito del confronto istituzionale con il Governo e la Regione».