Degrado nel rione Robecco, Trezzi attacca Ghilardi: «Frasi strumentali e pretestuose»

Reagisce subito l'amministrazionale comunale di Cinisello Balsamo alle polemiche sollevate sul degrado del quartiere Robecco.

Così il sindaco Siria Trezzi che interviene in prima persona per gettare acqua sul fuoco: «Suona strumentale quanto denunciato sul quartiere Robecco dalla Lega Nord in relazione alla presenza di discariche abusive».

Il sindaco motiva così la sua replica: «La polizia locale monitora quelle aree quasi quotidianamente e non ha riscontrato una situazione preoccupante. Aggiungo anche che alla centrale operativa non sono pervenute segnalazioni o richieste di intervento negli ultimi sei mesi».

Poi l'accusa: «Si tratta evidentemente di un pretesto per richiamare i propri emendamenti non approvati durante le sedute del bilancio».

Il sindaco Siria Trezzi quindi smentisce quando denunciato da Giacomo Ghilardi, e lo fa dopo aver contattato anche la Nord Milano Ambiente per le opportune verifiche: «Anche ieri (mercoledì 29 marzo, ndr) è stato effettuato un sopralluogo, gli agenti della sezione ambientale della polizia locale hanno visitato spazi pubblici e privati del quartiere, iniziando dalle aree retrostanti il centro commerciale "La Fontana" e proseguendo nelle vie De Vizzi, Casignolo e adiacenti, documentando il tutto con immagini».

Ancora la prima cittadina: «I cerchioni di bicicletta a cui si fa riferimento sono già stati rimossi, mentre i barili sono stati fatti esaminare dalla Nord Milano Ambiente e verranno smaltiti solo dopo il responso delle analisi».

Termina il sindaco: «Unica criticità riscontrata è rappresentata da una piccola area privata e recintata tra via Brodolini e la via De Vizzi, che viene utilizzata come discarica da passanti, nomadi e camionisti di passaggio. Di recente la proprietà si è rivolta alla Nord Milano Ambiente per la bonifica dell'area, sostenendo con le proprie risorse le spese».