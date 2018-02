50enne di Cinisello denunciato: ha truffato uno studio medico in Friuli

Insieme ad una donna ancora da identificare, a dicembre, ha ingannato l'impiegata alla reception di uno studio medico friulano riuscendo a portare via 150 euro dal cassetto del desk: ora i carabinieri, dopo una serie di indagini, sono riusciti a rintracciarlo a partire dall'automobile utilizzata dalla coppia. E lo hanno denunciato per la "tentata spendita di una banconota contraffatta" e per furto con destrezza. Protagonista un 50enne residente a Cinisello Balsamo.

I fatti sono accaduti il 20 dicembre 2017 a Sacile, in Friuli-Venezia Giulia. Ingegnoso il raggiro predisposto dall'uomo (che ha diversi precedenti di polizia) e dalla donna che era con lui: i due, spiegando di voler prenotare una visita sanitaria, hanno consegnato in acconto una banconota da 200 euro, che però all'impiegata è sembrata "sospetta". Così la dipendente ha chiesto all'uomo di seguirlo nell'ufficio del titolare dello studio medico: questi ha esaminato la banconota e gliel'ha restituita, giudicandola evidentemente di dubbia autenticità.

A quel punto il 50enne cinisellese ha raggiunto la complice e, insieme, se ne sono andati. Poco dopo l'impiegata si è resa conto che, da un cassetto, erano spariti circa 150 euro. Evidentemente la banconota contraffatta era solo un espediente per farla allontanare dal desk e rubare i contanti custoditi nel cassetto.

I carabinieri di Sacile si sono messi al lavoro e, grazie ai filmati, hanno individuato una Volkswagen Polo, a bordo della quale i truffatori erano arrivati e se n'erano andati, e alla fine hanno identificato il 50enne, poi riconosciuto dall'impiegata dello studio medico. Così l'uomo - residente a Cinisello Balsamo e di origini spagnole - è stato denunciato. La complice è invece ancora sconosciuta.