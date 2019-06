Falso addetto del gas e falso vigile urbano: truffa da 40 mila euro ad anziana

Uno dei truffatori si è spacciato per tecnico del gas, mentre il suo complice indossava una divisa in tutto e per tutto simile a quella degli agenti di polizia locale. La donna che ha ricevuto la visita in casa (una villa a Cinisello Balsamo) non ha sospettato alcunché, quando i due le hanno spiegato di dover controllare generiche tubature, e nemmeno quando hanno aggiunto che la signora avrebbe dovuto mettere "al sicuro" i beni che possedeva.

La donna ha radunato sul letto i contanti (circa 40 mila euro), i gioielli e una collezione di monete. I due malviventi hanno avuto gioco facile a distrarla con una scusa e, intanto, a trafugare tutto quanto. Poi sono scappati in auto.

La vittima, resasi conto di quanto era accaduto, non ha potuto fare altro che telefonare al 112: i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni si sono recati presso la villa e ora indagheranno, utilizzando anche i filmati di sorveglianza nella speranza che l'occhio elettronico abbia visto qualcosa.