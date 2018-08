Ubriaco vandalizza con calci e pugni le automobili fuori dalla discoteca "Latin House"

Con l'avvento di agosto, e nonostante l'esodo dei residenti verso le mete turistiche, non si placano gli atti vandalici e i furti notturni a Cinisello Balsamo nei confronti delle automobili parcheggiate lungo le carreggiate delle strade locali.

Il più grave di questi si è verificato alle prime luci del giorno del 1 agosto poco dopo la una di notte, lungo via Monfalcone, quando un uomo di 36 anni, il marocchino M.K., residente in provincia di Bergamo, ma in "trasferta" a Cinisello Balsamo, ha prima avvicinato gli avventori della vicina discoteca "Latin House" infastidendoli, ma senza ricevere "attenzioni" dato che i clienti hanno notato quanto fosse visibilmente ubriaco.

Poi, deluso dalle scarse attenzioni ricevute, ha scatenato la propria frustazione sulle auto parcheggiate, danneggiandole con calci e pugni, riuscendo anche a danneggiare i vetri posteriori di ben due auto.

Gli avventori della discoteca, notato l'uomo intento a sfasciare le automobili, hanno allertato le forze dell'ordine. All'arrivo dei carabinieri della sezione locale cinisellese l'uomo è stato bloccato e portato in ospedale dove è stato curato e gli sono stati fatti i test alcolemici del caso.

Per lui è scattata una denuncia per danneggiamenti delle automobili e per disturbo della quiete pubblica.