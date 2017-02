I commercianti organizzano una giornata dedicata agli sposi in Villa Ghirlanda Silva

SposiAMOci Group, nato dall'unione di alcuni commercianti prevalentemente di Cinisello Balsamo e associati con CBCOMM, presenterà nella cornice di Villa Ghirlanda Silva la terza edizione dell’evento dedicata agli sposi.

La giornata “SposiAMOci Group Wedding Day” si terrà domenica 5 marzo 2017 dalle ore 14.30 alle 19.30, in via Frova 10 a Cinisello Balsamo, con ingresso libero.

Obiettivo dell’iniziativa, oltre a fornire una panoramica su tutti i servizi a disposizione per la realizzazione del matrimonio, è quello di valorizzare e far conoscere ai futuri sposi la location che la ospita, la Villa appunto, luogo incantevole e simbolo della città dove è anche possibile celebrare le nozze, con un parco storico, tra i primi esempi di giardino all’inglese in Italia.

Andrea Catania, assessore al commercio di Cinisello Balsamo spiega: «L’amministrazione comunale da tempo ha avviato importanti interventi di conservazione e valorizzazione di questo prestigioso edificio storico-artistico, anche attraverso la raccolta fondi “Riveliamo il passato per dargli un futuro”.

Chiude Catania: «Un ringraziamento ai commercianti che hanno scelto ancora una volta la Villa come location per questo prestigioso evento».

Durante l'evento i diversi fornitori metteranno a disposizione la loro professionalità e i loro servizi per intrattenere le coppie che parteciperanno alla giornata mentre nel tardo pomeriggio seguiranno un ricco buffet e una splendida sfilata di abiti da sposa, sposo e cerimonia, il tutto con l'accompagnamento di musica dal vivo.