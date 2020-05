Cinisello, phon esplode e prende fuoco: gli causa ustioni di terzo grado alle mani

Stava utilizzando il phon quando ha letteralmente preso fuoco tra le sue mani. Attimi di paura nella notte tra mercoledì e giovedì 7 maggio in un appartamento d via Libertà a Cinisello Balsamo, vittima dell'accaduto un uomo di 36 anni.

Tutto è accaduto intorno alle 4 del mattino, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, sul posto per i rilievi, si è trattato di un incidente domestico causato da un malfunzionamento dell'apparecchio che, fortunatamente, non ha interessato altri apparecchi o arredi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'uomo è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dove è stato medicato e dimesso.