Vaccinazioni, il 98% degli utenti dei servizi all'infanzia ha presentato la documentazione

Come disposto dal decreto vaccini, approvato in via definitiva dalla Camera lo scorso 28 luglio, e pubblicato i primi giorni di agosto, tutti i bambini da 0 a 16 anni per poter frequentare le strutture scolastiche devono essere in regola con le vaccinazioni.

Di conseguenza le famiglie con bambini in età 0/3 anni che anche quest’anno, o per la prima volta, frequentano i servizi comunali "Nido" e "Gioco", ma non solo, sono state tempestivamente informate tramite lettera sulle modalità di presentazione della certificazione e il termine entro cui presentarla.

L'assessore alle politiche educative Letizia Villa commenta esprimendo una "piena soddisfazione per la risposta delle famiglie, visto che il 98% degli utenti ha protocollato la documentazione richiesta dal decreto Lorenzin rispettando il termine richiesto".

Infatti sui 282 utenti solo 5 non hanno presentato la documentazione richiesta. Il prossimo passaggio sarà inviare la documentazione al Distretto 7-ATS Città Metropolitana di Milano entro il 21 settembre 2017 a cui spetterà il compito di verificare le dichiarazioni presentate.