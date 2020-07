Pannelli fotografici divelti in piazza Gramsci, Ghilardi: «E' un vandalo, ma sappiamo chi è»

Inizialmente si era pensato alle forti folate di vento come causa del distaccamento di alcuni pannelli della mostra fotografica del Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo in piazza Gramsci, ma in realtà si tratta di un vero e proprio atto vandalico.

A rivelarlo è il sindaco Giacomo Ghilardi che spiega: «Nella serata di sabato (11 luglio, ndr) qualcuno si è divertito a staccare alcuni pannelli della mostra fotografica presente in piazza».

Ma stavolta il vandalo non la farà franca, perché è stato "pizzicato" dalle telecamere della zona: «Bene, abbiamo visionato le telecamere e quel “qualcuno” è stato colto in flagrante».

Prosegue Ghilardi: «A seguito della riunione di ieri (lunedì 13 luglio, ndr) in comando di polizia locale è emerso che ci sono dettagli e particolari che ci porteranno a momenti a conoscere nome e cognome di questo grandissimo incivile».

Infine termina: «Posso anche dirvi che non sarà il solo visto che alcuni cittadini hanno portato alla nostra attenzione altre segnalazioni. Grazie ai nostri agenti per il lavoro svolto».