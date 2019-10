Rivoluzione della viabilità nel centro storico, via Garibaldi torna a essere a senso unico

Il centro storico di Cinisello Balsamo si prepara al cambio di viabilità annunciato dalla giunta di centrodestra guidata dal sindaco Giacomo Ghilardi.

Da settimana prossima infatti via Garibaldi tornerà a essere transitabile a senso unico nel tratto tra piazza Gramsci e via XXV Aprile mentre quest'ultima diventerà a doppio senso tra via Piave e via Mondello con la scomparsa della pista ciclabile (ora segnalata solo con una linea con la segnaletica orizzontale).

Il Comune quindi si sta adoperando per posizionare la nuova cartellonistica stradale (e poi successivamente la segnaletica orizzontale sull'asfalto) per segnalare questo cambio di marcia sia lungo via Garibaldi che in tutte le strade perpendicolari a quel tratto di strada che diventa a senso unico.

Altri lavori in corso saranno sull'incrocio tra via Garibaldi e via XXV Aprile dove "salteranno" i parcheggi mentre dovrebbero essere posizionati uno stallo per bici e una fioriera a chiusura di via Garibaldi all'incrocio con via Monviso.

Gli operatori del Comune sono in azione e a breve la "rivoluzione viabilistica" del centro storico sarà realtà.