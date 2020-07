Ecco il video-clip "What Will Happen - a positive challenge!" girato in piazza Gramsci

L'Italia lancia la sua sfida positiva al mondo in uno dei momenti più difficili dal dopoguerra, da una città della provincia di Milano, Cinisello Balsamo, con una storia raccontata in poco più di due minuti (le riprese sono state effettuate in piazza Gramsci), impresa difficilissima da realizzare, che grazie a un cast di ragazze e ragazzi straordinari è stata encomiabilmente superata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ci hanno raccontato recitando, cantando e ballando con le mascherine l'attesa nel rivedersi lo sconforto di non riuscirci così presto, fino a quello sguardo nuovo e sorpreso nell'incontro come fosse stato il primo, quel sorriso ricambiato che sa di abbracci ripetuti culminato poi nell'essere di nuovo insieme e sempre di più, senza potersi toccare ma riempiendo quel vuoto con i movimenti del corpo che hanno di nuovo dato vita ai loro sogni in una piazza di nuovo piena di felicità.

I ragazzi di oggi come quelli di ieri e quelli di domani sono stati, sono e saranno coloro che "coloreranno" le città di tutto il mondo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"E poi vedrete che ci piacerà". Chi sarà la prossima nazione ad accettare la sfida positiva?

Allegati