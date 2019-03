Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via XXV Aprile

Ghilardi replica con un video a chi lo accusa di non dialogare: «Io sono qui, chi cerca mi trova»

Il video è stato intitolato "Chi cerca trova" e vede il primo cittadino ripreso in più parti della città, dal Comune a Villa Ghirlanda, in giro per le strade a raccogliere i rifiuti abbandonati da incivili e passando alle vesti di bibliotecario del centro culturale il Pertini