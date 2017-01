Donna di 150 chili cade in casa all'ottavo piano, salvata con l'autoscala dei vigili del fuoco

Nella sera del 4 gennaio, intorno alle ore 22:30, la polizia locale e la polizia di stato di Cinisello Balsamo, insieme ai vigili del fuoco, hanno partecipato al soccorso di una donna di peso notevole (circa 150 chili), caduta in casa e arrecante probabili fratture.

La signora, impossibilitata a utilizzare l'ascensore, è stata prelevata mediante l'ausilio di un'imbragatura dall'ottavo piano in via Don Bosco 4, luogo in cui abita, ed è stata calata a terra con l'autoscala dei vigili del fuoco.

L'operazione ha coinvolto due agenti che hanno provveduto alla temporanea chiusura della strada per agevolare la riuscita del salvataggio.