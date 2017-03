Villa Ghirlanda Silva, sabato 11 marzo doppia visita guidata delle stanze e nel giardino

All'interno del ricco calendario di iniziative per la Festa dell'Uffizi de Cinisell, sabato 11 marzo sono previste anche due visite guidate gratuite (a cura di Regis) all'interno di Villa Ghirlanda Silva.

La prima si terrà alle ore 10.30, la seconda alle 15. Per partecipare bisogna iscriversi preventivamente via telefono (339.88.68.029 in orari di ufficio) oppure tramite mail (segreteria@retegiardinistorici.com).

I visitatori saranno accolti nella Sala degli Specchi della Villa con i saluti istituzionali, una breve introduzione e a seguire saranno condotti in una vista della villa tra la storia e i decori, i personaggi e i giochi che questa offre ancora oggi.

Tempo permettendo, i partecipanti saranno poi accompagnati nel giardino, lungo il percorso che circoscrive il parterre.

L'organizzazione fa sapere che alcuni curiosi personaggi faranno da cornice vivente della visita, ma per i dettagli bisognerà aspettare di essere lì sul posto.

Sempre in Villa Ghirlanda Silva, ma venerdì 10 marzo, alle ore 16.30, si terrà l'evento per presentare il volume "Il gioco nel giardino e nel paesaggio", presso la Sala dei Paesaggi.

La pubblicazione raccoglie i contributi di tecnici, operatori e studiosi che hanno avuto modo di riflettere sul tema del gioco in relazione al giardino e al paesaggio, sia durante gli incontri organizzati per il festival "Gioco Giardino Paesaggio", sia in qualità di professionisti e specialisti in vari ambiti disciplinari e operativi.

I testi raccolti sono di: Alessandra Aires, Silvia Angeli, Eraldo Antonini, Margherita Azzi Visentini, Lucia Bellofatto, Claudia Maria Bucelli, Alberta Cazzani, Vincenzo Cazzato, Anna Còccioli Mastroviti, Mirna Irene Colpo, Paolo Cornaglia, Francesco Donofrio, Alessandro Ferrari, Paola Ferrario, Giorgio Galletti, Anna Gastel, Luisa Limido, Giovanna Longhi, Matilde Marazzi, Martina Marchesi, Francesco Menchetti, Elena Musci, Nicola Nasini, Francesca Orestano, Laura Sabrina Pelissetti, Francesca Pisani, Giusi Rabotti, Lionella Scazzosi, Ornella Selvafolta, Emilio Trabella, Alberto Vanzo e Carlotta Maria Zerbi.