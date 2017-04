L'assessore Villa: "Nessun allarmismo per il caso di scabbia nella scuola Rinascita"

Nella giornata del 27 aprile è stato comunicato ai genitori dei bambini che frequentano la scuola materna Rinascita che si è verificato un caso sospetto di scabbia. Da lì è stato un turbinio di paure e polemiche sui social network appena la notizia si è diffusa a Cinisello Balsamo. Ecco nel frattempo l'iter di quello che si è fatto per analizzare la situazione.

L'assistente sanitaria del servizio prevenzione "Malattie Infettive" del distretto di Cinisello Balsamo di via Terenghi, oltre ad aver prontamente comunicato il caso alla direzione didattica ha inviato una nota informativa e alcuni consigli utili da somministrare ai genitori della scuola dell'infanzia.

La documentazione verrà consegnata il 28 aprile a tutti i genitori, inoltre sono state concordate con la direzione didattica tutte le azioni da intraprendere all'interno del plesso scolastico: pulizia accurata dei locali e esposizione all'aperto, per tutto il fine settimana, di brandine, materassi e peluche.

L'assessore alle politiche educative Letizia Villa, riferendosi alle dichiarazioni apparse su Facebook spiega: "Nessun allarmismo, non esiste un pericolo di epidemia in quanto la scabbia si trasmette attraverso un contatto prolungato tra pelle e pelle e le misure indicate dall'ASL sono sufficienti a scongiurare ogni forma di contagio”.

In merito alla richiesta da parte di alcuni genitori di un intervento di disinfestazione, l'ATS Milano-Città Metropolitana dichiara che non si tratta di mancanza di fondi, ma piuttosto del fatto che i prodotti chimici impiegati potrebbero rivelarsi dannosi per i bambini.