Andrea Barzagli vince il “Premio Nazionale Carriera Esemplare Gaetano Scirea”

E' Andrea Barzagli quest'anno il vincitore del “Premio Nazionale Carriera Esemplare Gaetano Scirea”. A stabilirlo una giuria di giornalisti e il nome del vincitore è stato svelato durante la serata di giovedì 27 luglio in Villa Ghirlanda a Cinisello Balsamo che ha visto la presentazione del Memorial Gaetano Scirea (edizione numero 28).

Il difensore della Juventus e della Nazionale italiana ha avuto la meglio sugli altri contendenti al titolo (De Rossi, Quagliarella, Pepe, Burdisso e Gilardino) e succede al suo attuale compagno di squadra Gianluigi Buffon, detentore del premio (anno 2016).

Come sempre il vincitore, in questo caso Barzagli, sarà invitato durante la manifestazione del Memorial a passare dal centro sportivo Scirea per ritirare di persona il premio e per "salutare" il pubblico e i calciatori. Non sempre questo è avvenuto, bisogna sempre vedere gli impegni di Barzagli tra Juventus e Nazionale Italiana.