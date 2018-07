A Quagliarella il "Premio Carriera Esemplare" C'è anche il Barcellona al "Memorial Scirea"

Nella serata di giovedì 26 luglio è andata in scena la presentazione della 29ª edizione del Memorial Gaetano Scirea, il torneo internazionale dedicato alla categoria Giovanissimi che quest'anno inizierà giovedì 30 agosto e vedrà la finalissime in data domenica 9 settembre.

Nella Sala degli Specchi di Villa Ghirlanda Silva l'organizzazione ha annunciato il vincitore del "Premio Nazionale Carriera Esemplare Gaetano Scirea", arrivato alla sua 27ª edizione, che quest'anno è stato assegnato al calciatore della Sampdoria Fabio Quagliarella.

Il bomber doriano ha avuto la meglio su Giorgio Chiellini, Daniele De Rossi e Stephan Lichtsteiner. Come da prassi il vincitore sarà invitato a ritirare il premio presso lo stadio Scirea durante una delle serate della manifestazione.

Presente alla kermesse anche il primo cittadino cinisellese Giacomo Ghilardi, appassionato di calcio, che ricorda anche Gaetano Scirea: «Un grande calciatore, un grande uomo, un grande esempio».

Per quanto riguarda le squadre partecipanti alla competizione maschile "under 14" spiccano le presenze di Juventus, Inter, Milan, Lazio, Atalanta e degli spagnoli del Barcellona.

Di seguito tutte le altre: gli svizzeri del Team Ticino, Torino, Chievo, Sassuolo, Parma, Novara, Como, Cremonese, Albinoleffe, Pro Sesto, Monza, Piacenza, Pro Patria, Renate, FeralpiSalò, Giana, Rapprentativa FIGC e i cinisellesi della Serenissima. Le 24 squadre si sfideranno per cercare di vincere il trofeo la detentrice 2017 è l'Atalanta.

Spazio anche per il torneo femminile che vedrà lottare per il titolo FC Juventus, FC Internazionale, AC Milan, Atalanta Bergamasca, Brescia Femminile, Como 2000, Real Meda e la new entry Azalee (di Gallarate). Nel femminile le campionesse in carica dell'edizione 2017 sono le ragazze dell' FC Internazionale.

