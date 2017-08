Mondiali di nuoto master a Budapest, Toja oro e bronzo, Borrello quinta FOTO E VIDEO

Grandi soddisfazioni sportive per Cinisello Balsamo che ha visto trionfare Andrea Toja (ASA Nuoto Cinisello) ai campionati mondiali di Nuoto Master che si sono disputati a Budapest dal 10 al 20 agosto.

Andrea Toja ha conquistato due medaglie: una d'oro che l'ha consacrato campione del mondo master nei 200 metri stile delfino e una di bronzo nei 100 metri delfino (qui sotto il video della gara).

Il sindaco Siria Trezzi e l'amministrazione comunale sottolineano che questo "è un risultato importante che porta lustro alla città di Cinisello Balsamo che da sempre crede che lo sport sia non solo una disciplina atletica, ma anche una opportunità per i giovani che, grazie al lavoro dei loro coach, come Andrea Toja, possono aspirare ad ambiziosi traguardi".

Non dimentichiamo però anche Clizia Borrello, già pluricampionessa Italiana, che nella categoria M.40 ha conquistato un ottimo 5° posto mondiale nella gara dei 200 dorso.

Allegati