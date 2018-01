Il consigliere comunale Visentin aderisce a "NOI con L'ITALIA-UDC" e si candida al Senato

Il consigliere comunale Riccardo Visentin aderisce a "NOI con L'ITALIA - UDC" e si candiderà al Senato della Repubblica nel collegio 5 Lombardia.

Riccardo Visentin quindi, dopo l'esperienza di "Alternativa Popolare", ha fatto la sua scelta di campo: «Confermo la mia adesione a "NOI con L'ITALIA - UDC", e informo che ho accettato la candidatura al Senato della Repubblica nel collegio 5 Lombardia».

Prosegue Visentin: «Il collegio è vasto e comprende anche i Comuni del Nord Milano tra cui Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni, oltre che Monza e Brianza».

Poi spiega: «Mi fa molto piacere che in questo modo sia valorizzato il territorio. "NOI con l'ITALIA - UDC" è un partito piccolo perché appena nato».

Per le elezioni la missione è chiara: «Il mio primo obiettivo di servizio, sarà quello di dare una mano affinché sia raggiunta la soglia del 3%, per avere non solo dignità di rappresentanza nazionale, ma per sottolineare, nella coalizione di centrodestra, i temi a me più cari: famiglia, impresa, sussidiarietà e autonomia locale, con la persona al centro di ogni azione politica, in modo mai urlato o da tifoso».

Chiude Visentin: «Confido nelle persone che mi conoscono e, considerato che non ho particolari mezzi a disposizione, ogni tipo di aiuto o consiglio sarà ben accetto».

Il suo motto sarà: «Dalla passione per il nostro territorio, all'amore er il nostro Paese».