Giorno del Ricordo, Visentin: «Serve lapide commemorativa e percorso scolastico»

Il 10 febbraio si è celebrato in tutta Italia il "Giorno del Ricordo". Anche a Cinisello Balsamo gli edifici pubblici hanno esposto la bandiera a mezz'asta e la commemorazione cittadina, con deposizione di una corona, si è svolta nei giardini denominati "Vittime delle Foibe" (in piazza Italia), nella mattinata di domenica 12 febbraio, alla presenza del sindaco Siria Trezzi e del presidente del consiglio comunale Andrea Ronchi.

Sull'evento è intervenuto il consigliere comunale di Lombardia Popolare Riccardo Visentin: «Quest'area è stata dedicata a tale ricorrenza, lo scorso anno a seguito di un ordine del giorno, da me proposto, e votato all'unanimità dal consiglio comunale».

Prosegue Visentin: «Significativa e per me motivo di orgoglio, sarà la presenza e il relativo intervento di Piero Tarticchio, scrittore, esule, figlio di infoibato. Alcuni dei testi dell'amico Piero, sono disponibili nella selezionata bibliografia ed esposizione di libri sul tema, allestita al Pertini dal 6 al 15 febbraio 2017».

Ancora Visentin: «Credo sia un'occasione importante per ricordare quel periodo buio della nostra storia, per troppi anni rimasto nell'oblio. Tutti i cittadini sono invitati».

Il consigliere di opposizione chiude con una dichiarazione d'intenti: «Il prossimo passo, sarà, e per questo mi impegno, che il prossimo anno si possa dare maggiore decoro all'area, magari con una lapide commemorativa. Inoltre, e questo è l'impegno maggiore, cercherò in tutti i modi, di far sì che si intraprenda un percorso di approfondimento storico nelle scuole della nostra città».