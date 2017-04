Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via Sant'Antonio da Padova

Calcinacci in strada e transenne, Visentin: «Quando verrà ripulita via Sant'Antonio?»

Dopo la caduta di parte della facciata di una palazzina in via Sant'Antonio c'è chi si lamenta per la mancata pulizia tempestiva di strada e marciapiede, con ancora le transenne a limitare il traffico e la circolazione pedonale