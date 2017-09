L'arcivescovo Mario Delpini in visita a Cinisello Balsamo, caloroso il benvenuto dei cittadini

Come annunciato nei giorni scorsi ha fatto tappa anche a Cinisello Balsamo monsignor Mario Delpini, il nuovo arcivescovo di Milano successore di Angelo Scola.

Nella giornata di lunedì 4 settembre, alle ore 12, l'appuntamento è stato nella chiesa di Sant'Ambrogio in piazza Gramsci.

Caloroso il benvenuto della città di Cinisello Balsamo, con ad accoglierlo numerosi ragazzi, giovani e cittadini provenienti da tutte le parrocchie.

Presente per le istituzioni il vicesindaco Luca Ghezzi che lo ha salutato a nome dell'amministrazione comunale.

Semplice, ma profondo il suo messaggio per la chiesa di Milano e la diocesi. A ispirarlo la "Pietà Rondanini" di Michelangelo Buonarroti, scelta come immagine a sostegno del compito e delle nuove responsabilità a cui sarà chiamato come arcivescovo.