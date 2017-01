Riconoscimento per il Pertini di Cinisello, scelto per un ciclo di visite per i bibliotecari

Il Pertini si conferma come punto di riferimento nel panorama culturale lombardo. Nell'ambito di un ciclo di visite guidate rivolte ai bibliotecari, organizzato per il secondo anno da Regione Lombardia, in collaborazione con importanti istituzioni culturali, il centro culturale di Cinisello Balsamo è stato infatti selezionato come tappa del percorso.

L'assessore alle politiche culturali Andrea Catania spiega: «Le realtà coinvolte sono state individuate perché di particolare interesse per la loro struttura architettonica e organizzativa, per il valore storico delle collezioni in esse conservate e per la competenza professionale del personale che vi lavora all'interno».

Poi continua, non nascondendo la felicità e l'orgoglio: «Il fatto che Il Pertini sia stato scelto è quindi un'ulteriore conferma della centralità acquisita da Cinisello Balsamo nell'ambito dei sistemi di pubblica lettura».

Sin dall'inaugurazione, la biblioteca Il Pertini, si è infatti proposta al territorio come istituzione dotata di un forte potere di aggregazione grazie all'elevato numero di attività e iniziative culturali che organizza, al servizio innovativo che offre e al suo forte orientamento alla multimedialità.

Tra le altre biblioteche scelte per le visite, rientrano la biblioteca del Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” e l’Ufficio Ricerca Fondi Musicali – Milano, la biblioteca Teresiana – Mantova e la biblioteca “Vittorio Sereni” – Melzo.

Le visite offriranno ai bibliotecari l’opportunità di conoscere e confrontarsi con realtà dotate di servizi innovativi e buone pratiche organizzative, che sono custodi di collezioni di pregio.