Giovedì 29 giugno in Villa Ghirlanda Silva, visita notturna e osservazioni astronomiche

Giovedì 29 giugno si svolgerà l’itinerario notturno e le osservazioni astronomiche nella storica residenza dei Silva a Cinisello Balsamo.

In Villa Ghirlanda Silva si terranno la tradizionale fiaccolata in giardino, per le osservazioni astronomiche, la visita guidata alla mostra De Sphaera e la visita al planetario allestito nelle sale della villa.

Sarà una serata da non perdere e completamente gratuita (previa iscrizione). C'è da ricordare però che l'evento partecipa alla raccolta fondi per i restauri di Villa Ghirlanda, e si basa principalmente su volontari che offrono il loro servizio per questa causa, quindi ogni contributo sarà quindi benvenuto.

Iscrizione obbligatoria presso segreteria@retegiardinistorici.com.

