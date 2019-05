Cinisello Balsamo accoglie il dottor Denis Mukwege, premio Nobel per la pace nel 2018

Nella serata di mercoledì 22 maggio Cinisello Balsamo, e nello specifico la parrocchia San Pietro Martire (via Milazzo 6), ha ospitato il premio Nobel per la pace 2018 Denis Mukwege, medico e attivista congolese, specializzato in ginecologia e ostetricia.

Presente a nome dell'amministrazione comunale il sindaco Giacomo Ghilardi che ha portato i saluti nella lingua madre, il francese, «come segno di totale accoglienza e ospitalità che l’amministrazione comunale e la comunità di Cinisello Balsamo ha voluto offrire».

Prosegue Ghilardi: «E' la prima volta che alla nostra città fa visita un premio Nobel, e questo è sicuramente motivo di orgoglio. Il dottor Denis Mukwege con la propria competenza, professionalità e umanità, è per tutti noi un esempio di instancabile impegno e grande determinazione nell'affrontare una piaga particolarmente dolorosa nel contesto della guerra che devasta la Repubblica Democratica del Congo da oltre vent’anni».

Ancora il primo cittadino: «Un uomo coraggioso che ha curato più di 50.000 donne vittime di stupro nell'ospedale da lui fondato nel 1998. Ed è proprio alle vittime degli abusi che ha dedicato la vita, prendendosi a cuore ogni giorno delle donne, persino bambine, che la guerra ha lacerato nel corpo e nell'anima».

Poi termina: «Ha ricucito le loro ferite e ha tentato di rimettere inseme i pezzi del loro cuore. Nel 2018 è arrivato il Nobel per la pace. Tutto questo è per noi un grande insegnamento perchè ci dice che il nostro personale contributo è decisivo per rendere migliore la vita delle persone e della società. Encore merci».

Presenti alla serata c'erano anche gli assessori Maria Gabriella Fumagalli, Riccardo Visentin e Giuseppe Parisi.

Gallery