Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Largo Don Luigi Giussani

Prevenzione oncologica, giovedì 21 marzo visite gratuite in Largo Don Giussani

La LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), in collaborazione con l'AMF Farmacie Comunali Cinisello e con il patrocinio del Comune, organizza delle visite di diagnosi precoce nella giornata di giovedì 21 marzo in Largo Don Giussani, davanti a Il Pertini