Primarie Pd a Cinisello, domenica 30 si vota, ecco come iscriversi e in quali sezioni andare

Domenica 30 aprile si vota in tutta Italia e quindi anche a Cinisello Balsamo per le Primarie del Partito Democratico. Tre i duellanti: Matteo Renzi, Orlando e Michele Emiliano. Il vincitore sarà segretario del PD e, se il PD ce la farà alle prossime elezioni, sarà indicato come presidente del consiglio dei ministri:

Ai cittadini di Cinisello Balsamo sono stati già assegnati i seggi che corrispondono al numero della sezione indicata sulla tessera elettorale:

CIRCOLO 1 PD - via Marconi 43 - Cinisello Balsamo per le sezioni elettorali 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 58; CIRCOLO 2 PD - via Sant’Antonio/Bassi - Cinisello Balsamo per le sezioni 5, 7, 24, 26, 35 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44; CIRCOLO 3 PD - Via Corridoni - Cinisello Balsamo per le sezioni 51, 59, 60, 61, 62, 63, 64; CENTRO ANZIANI BAUER - via dei Partigiani 154 - Cinisello Balsamo per le sezioni 22, 23, 25, 31, 32, 33; CIRCOLO ROSARIO DI SALVO - via Garibaldi/Coop - Cinisello Balsamo per le sezioni 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 21, 54, 55; ASSOCIAZIONI VIA ALBERTI - via Alberti - Cinisello Balsamo per le sezioni 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 56, 57, 65; CAG CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - viale Abruzzi 11 - Cinisello Balsamo per le sezioni 27, 28, 29, 30, 34.

Non serve pre-iscrizione per i cittadini maggiorenni e per gli iscritti PD. Per gli under 18 anni, per i maggiorenni che il 30 aprile 2017 fossero fuori città, per gli studenti e i lavoratori fuori sede e i cittadini stranieri, è necessario registrarsi in anticipo (entro le ore 12 del 27 aprile 2017) sul sito delle Primarie del Pd.

Possono votare tutti gli iscritti al PD, ma non solo: tutti i cittadini già iscritti alle liste elettorali nazionali (portare carta identità + tessera elettorale), i cittadini elettori fuori sede (iscriversi prima via Internet e seguire le istruzioni), i giovani tra i 16 anni e i 18 anni (iscriversi prima via Internet), i cittadini UE residenti in Italia (iscriversi prima via Internet), i cittadini di Paesi non UE con permesso di soggiorno (iscriversi prima via Internet) e gli italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE (iscriversi prima via Internet). Per tutti: portare 2 Euro di contributo.