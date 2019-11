Votato all'unanimità un odg sui giovani che parla di droghe, malattie sessuali e alcool

Nella serata di giovedì 7 novembre si è svolta una seduta del consiglio comunale a Cinisello Balsamo ed è stato discusso un importante ordine del giorno dal titolo "Emergenza adolescenza: prevenzione e informazione sulle droghe, malattie sessualmente trasmissibili ( MST/IST) e alcool", presentato dalla consigliere comunale Maria Concetta Raho della Lega e votato all'unanimità da tutto il consiglio comunale.

Proprio Raho spiega i motivi che l'hanno portata alla presentazione dell'odg: «Sono temi molto delicati, i giovani meritano tutta la nostra attenzione e soprattutto hanno il diritto di avere degli strumenti concreti per una maggiore consapevolezza sui rischi che possono correre».

Prosegue Raho: «I temi messi in discussione sono stati davvero tanti e soprattutto molto delicati, ma che meritavano la massima condivisione, sensibilità e attenzione. Essere riusciti, per la prima volta, a trattare temi rivolti ai nostri giovani come alcool e droghe, ma soprattutto un tema come la prevenzione sulle malattie sessualmente trasmissibili, in un contesto come il consiglio comunale è stato sicuramente un evento nuovo se non addirittura un vero atto di coraggio».

La consigliera del Carroccio continua: «Personalmente ringrazio il gruppo Lega per il supporto profuso, il sindaco Giacomo Ghilardi che ha sostenuto questo progetto dimostrando anche in questo caso una sensibilità straordinaria, il capogruppo della Lega Cristiano Fumagalli che ha non solo creduto in questo progettom ma che ha dato piena autonomia nella gestione dell'odg».

E ancora: «Si ringrazia l'intera la giunta, in special modo l'assessore Gabriella Fumagalli e naturalmente tutta la maggioranza che ha, senza remore e preclusioni accettato la presentazione e la discussione di questo ordine del giorno».

Raho aggiunge: «Come già detto in precedenza, il documento è stato votato all'unanimità e data l'importanza di questo atto, per il bene dei nostri giovani e dell'intera comunità, abbiamo raccolto il contributo dei consiglieri di minoranza nella stesura conclusiva dell'atto».

Infine termina: «Concludo dicendo che, il senso di responsabilità ha prevalso e questo è un avvenimento importante perchè per una volta le divisioni politiche sono passate in secondo piano. Ora si cercherà di realizzare, con le dovute tempistiche, i progetti descritti e riportati in questo documento».