Nasce la prima web television internazionale MuFoCo tra i partecipanti di "Jack Arts Tv"

Ha preso il via mercoledì 25 gennaio "JACK", la prima web television internazionale dedicata alle arti contemporanee e ai suoi protagonisti, ideata e promossa dal MAXXI e realizzata grazie alla partnership tecnologica con Engineering. E anche il Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo partecipa al progetto.

"JACK Contemporary Arts Tv" (www.jackarts.tv) supera i confini fisici e geografici di un museo e mette in relazione tanti ed eccellenti centri internazionali di sperimentazione e produzione culturale.

Con contenuti esclusivi, un programma sempre aggiornato di dirette streaming, spazio ai commenti degli utenti, a contributi di art blogger e una sezione dedicata a video in lingua dei segni, JACK vuole emozionare, provocare i pensieri, raccontare la realtà con occhi nuovi e, soprattutto, avvicinare il grande pubblico all’arte contemporanea.

A partire proprio dal nome, JACK, comune e familiare, che rimanda a un collegamento elettrico, una carta da gioco, un frutto, un nome che appartiene all’immaginario di tutti. Da Roma ad Amsterdam, da Istanbul a Lisbona, JACK unisce tante e diverse esperienze e punti di vista per raccontare la forza universale dell’arte a chiunque sia pronto a farsi trasportare dalla potenza della creatività e a lasciarsi ispirare.

Nel giorno del suo debutto, JACK già coinvolge 14 istituzioni nazionali e internazionali: Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci (Prato), EMST National Museum of Contemporary Art (Athens), FOAM Fotografiemuseum (Amsterdam), Fondazione Romaeuropa, Istanbul Museum of Modern Art, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea (Roma), La Triennale di Milano, MADRE Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina (Napoli), MAK – Austrian Museum of Applied Arts / Contemporary Art (Vienna), Museion (Bolzano), Museum of Architecture (Wroclaw), Museo di Fotografia Contemporanea (Cinisello Balsamo), Trienal de Arquitectura de Lisboa.

Il progetto nasce grazie alla partnership triennale tra MAXXI e Engineering, azienda leader nel software e nei servizi IT. Obiettivo della collaborazione è quello di realizzare e supportare tecnologicamente i progetti del museo, garantirne la diffusione, sostenere la creatività contemporanea in tutte le sue forme (arte, architettura, danza e fotografia) con il massimo coinvolgimento del pubblico.