Il 2018 sarà l'anno del wi-fi gratuito in fibra ottica nei parchi e nelle piazze cinisellesi

Il 2018 sarà l'anno del wi-fi pubblico (in fibra ottica) all'aperto a Cinisello Balsamo perché l'amministrazione comunale, grazie a un investimento ingente, amplierà i luoghi in cui ci si potrà connettere gratuitamente in città: parchi, piazze e altri luoghi pubblici.

Ad annunciarlo è l'assessore al commercio Andrea Catania: «Una delle novità di quest’anno. Un investimento di 100.000 euro che porterà il wi-fi nelle piazze e nei parchi di Cinisello Balsamo».

Poi detta i tempi e indica i luoghi dell'intervento: «Entro la primavera sarà possibile connettersi gratuitamente a internet nel Parco di Villa Ghirlanda Silva in via Frova e in quello della Cooperativa Agricola di via Mariani, in piazza Gramsci, piazza Italia, piazza Costa e Largo Milano, dentro il palazzetto dello sport Salvador Allende, allo stadio Gaetano Scirea e nell’area del mercato del sabato».

Per il Comune di Cinisello questo è un secondo passo, dopo quello del wi-fi pubblico al chiuso negli edifici pubblici della città, già realtà da marzo 2017.