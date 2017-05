Linee Z225 e Z227, altra proroga per maggio e giugno, Trezzi: «Raschiamo il fondo del barile»

La vicenda degli incombenti tagli delle linee di mezzi pubblici (autobus Z225 e Z227) va avanti senza certezze e proroga dopo proroga per ora si "tira la carretta" per i mesi di maggio e giugno 2017.

A dare respiro per altri due mesi, dopo le proroghe precedenti (datate febbraio, marzo e aprile 2017), è un decreto della Città Metropolitana di Milano che mantiene per i prossimi due mesi invariato il servizio di trasporto pubblico locale interurbano.

Il sindaco di Cinisello Balsamo Siria Trezzi, nonchè consigliere delegato alla mobilità e viabilità della Città Metropolitana di Milano, interpellata dal Giornale di Monza sulla vicenda, ha chiarito senza troppi giri di parole: «Con spirito di servizio e letteralmente raschiando il fondo del barile riusciamo a garantire il servizio per i mesi di maggio e giugno».

Prosegue Trezzi: «Allo stato attuale, di più non possiamo fare. Come amministratori del territorio sappiamo che il trasporto pubblico locale è un servizio fondamentale per i nostri concittadini».

La speranza è questa, seconda Trezzi: «Anche in questa emergenza, le misure che abbiamo posto in essere, se davvero Regione Lombardia non coprirà il costo che è pari allo 0,7% del contributo annuo destinato dalla regione al trasporto pubblico, e che noi speriamo sia coperto a seguito della manovra di assestamento del bilancio regionale prevista a luglio prossimo, saremo costretti a effettuare una riduzione del servizio».

Riduzione del servizio (che tradotto vuol dire taglio delle linee) che si rivelerà un vero e proprio problema per tutti quei pendolari e cittadini che usano quelle due tratte per recarsi a lavoro o a scuola.