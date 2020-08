Pomeriggio di sangue a Cinisello, rissa al bar: due uomini accoltellati: tre denunce

Pomeriggio di sangue in via Dante a Cinisello Balsamo lunedì 10 agosto. Il bilancio della rissa è di due uomini feriti: uno accoltellato al collo e alla pancia, l'altro con un trauma lacero-contuso alla mano; entrambi trasportati in ospedale ma non in pericolo di vita.

Tutto è iniziato quando i tre — un italiano di 50 anni, un romeno 50enne e un egiziano di 40 anni, tutti già noti alle forze dell'ordine — hanno iniziato a litigare mentre erano seduti ai tavolini del bar. Dalle parole sono passati alle mani e infine si sono colpiti con i bicchieri.

Il più grave, il romeno, è stato raggiunto da alcuni fendenti al collo che gli hanno fatto perdere parecchio sangue; il 40enne marocchino, invece, ha riportato una trauma lacero-contuso alla mano. Il primo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Niguarda, il secondo al pronto soccorso dell'ospedale di Monza. Le condizioni dei feriti non destano particolari preoccupazioni. Sul posto, oltre ai carabinieri della stazone di Cinisello e del nucleo operativo di Sesto, è intervenuta anche la scientifica che ha eseguito i rilievi del caso. Per tutti e tre è scattata una denuncia per rissa aggravata.

Tre accoltellamenti in poche ore: i fatti

Quello di Cinisello è solo l'ultimo episodio di sangue registrato in poco più di 24 ore tra Milano e hinterland. La "serie" è iniziata domenica pomeriggio a Rho dove una 47enne ha accoltellato alla pancia il marito al culmine di una furibonda lite; per lei sono scattate le manette con l'accusa di tentato omicidio.

Nella notte tra domenica e lunedì, invece, un uomo di 36 anni è stato accoltellato in via Bisceglie a Milano. Il 36enne è stato ricoverato in gravi condizioni al Niguarda; sul caso stanno indagando gli agenti della questura.