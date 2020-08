Altri 4 arresti per spaccio a Sant'Eusebio, cani anti-droga in azione nei palazzoni

Nel weekend appena trascorso è andata in scena l'ennesima operazione di controllo contro lo spaccio di droga nel quartiere Sant'Eusebio di Cinisello Balsamo con il sequestro di ingenti quantità di droga e l'arresto di quattro spacciatori.

Stavolta l'operazione è stata condotta dai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni guidata dal maggiore Saverio Sica, coadiuvati dalle unità cinofile del nucleo di Casatenovo. Presente in prima persona durante i controlli c'era anche il sindaco Giacomo Ghilardi.

Proprio il primo cittadino commenta: «Sant'Eusebio, altro giorno, altro controllo. All’ordine del giorno stavolta perquisizioni domiciliari, personali e veicolari. Sono state rinvenute e sequestrate parecchie dosi di droga nascoste in punti impensabili e presi 4 spacciatori di morte».

Poi spiega: «L’utilizzo delle unità cinofile è essenziale per rinvenire ogni tipo di sostanza. È stata rinvenuta anche una bicicletta per la quale era stato denunciato un furto qualche ora prima, rubata come merce di scambio per acquistare dosi».

Infine termina: «Gran lavoro dei militari dell’Arma. Carabinieri coraggiosi e determinati. Ormai la gente è con noi e c’è un solo obbiettivo: ripulire da questa feccia il quartiere».