Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via Riccardo Zandonai

I carabinieri arrestano una spacciatrice di cocaina in bicicletta lungo via Zandonai

Nella prima serata di mercoledì 12 agosto i carabinieri della stazione di Cusano Milanino hanno fermato, identificato e arrestato una donna in bicicletta mentre stava vendendo delle dosi di cocaina lungo via Zandonai a un avventore sopraggiunto in automobile