Cinisello vince il bando “La Lombardia è dei giovani” per la nascita di una web radio

Il Comune di Cinisello Balsamo si aggiudica il bando regionale “La Lombardia è dei Giovani”, volto a promuoverne le idee e la partecipazione attiva nella vita della comunità.

Il progetto “Il Pertini è dei giovani”, che avrà come partner il Museo di Fotografia Contemporanea e l'associazione culturale Xsquì, si rivolge ai ragazzi tra i 15 e i 34 anni.

Il progetto, del valore complessivo di 70.000 euro, prevede la creazione di una nuova radio web, la cui redazione sarà composta esclusivamente da giovani e che avrà un palinsesto dedicato alla musica, alle iniziative cittadine e culturali de "Il Pertini", oltre che alla promozione di tutto ciò che ruota intorno al mondo giovanile.

Linee guide de “Il Pertini è dei giovani” sono percorsi di cittadinanza attiva e di peer education, ma anche valorizzazione delle soft skills dei partecipanti; senza dimenticare la possibilità di ampliare la collaborazione con le scuole cittadine, ad esempio per quel che riguarda i progetti di alternanza scuola-lavoro, e di dare continuità ai gruppi formali ed informali di giovani già attivati con i progetti promossi in questi anni.

L'assessore alle politiche giovanili Daniela Maggi spiega: «Il periodo drammatico vissuto negli scorsi mesi ha messo in discussione tutte le modalità lavorative e aggregative che conoscevamo».

L'assessore prosegue: «In questi tempi abbiamo percepito più che mai l'importanza della fisicità dei luoghi e delle relazioni interpersonali, ma anche quanto sia decisivo sapersi destreggiare all'interno di uno spazio virtuale».

Infine aggiunge: «Proprio per questo il progetto prevede di dedicare ai giovani uno spazio polifunzionale all'interno del centro culturale e, proprio qui, dar loro l'opportunità di realizzare una tv/web radio per valorizzare l'offerta culturale del Pertini e di Cinisello Balsamo in generale».