Proseguono i cantieri sulla rete fognaria, il cronoprogramma di via Dante e Rinascita

I lavori a cura di Cap Holding avviati a fine giugno sulla rete fognaria in viale Rinascita e sull'acquedotto in via Dante sono proseguiti regolarmente per tutto il mese di agosto, consentendo di portare a completamento le prime fasi su viale Rinascita.

Attualmente il cantiere di fognatura interessa il tratto finale di viale Rinascita, da via Casati a via Cadorna, e il primo tratto di via Beato Carino. Anche il cantiere di acquedotto su via Dante procede come da programma: è stata posata la nuova condotta nel tratto compreso tra via Libertà a via Manzoni, e si sta lavorando al tratto tra via Manzoni e via Trento; qui la previsione è di terminare la posa entro la metà di settembre, per poi procedere fino all'incrocio con via Trento.

A seguire i lavori interesseranno l'ultimo tratto di via Dante fino al civico 90. Nel frattempo si stanno eseguendo tutti i controlli di potabilità previsti dalla normativa e, non appena saranno disponibili gli esiti, si provvederà ad allacciare le utenze alla nuova rete: avendo predisposto durante la prima parte dello scavo tutto il necessario per gli allacci, questa fase del lavoro richiederà scavi più contenuti e avrà minori impatti sulla viabilità.

I lavori sulla rete fognaria si sono resi necessari per risolvere problemi strutturali, quali le numerose crepe lungo le tubazioni, dovute sia a cedimenti avvenuti nel corso del tempo sia all’azione delle radici delle piante.

Quelli sull'acquedotto sono finalizzati a ridurre le perdite d’acqua. Il valore dell’opera ammonta a circa un milione e duecentomila euro, la spesa in questione è interamente coperta dal Gruppo CAP.