Da lunedì 7 settembre al via 6 mesi di cantieri per le nuove asfaltature stradali

Hanno preso il via lunedì 7 settembre i lavori di asfaltatura in diverse strade di Cinisello Balsamo. Insieme al manto stradale verrà sistemata anche la segnaletica orizzontale.

L’appalto è stato aggiudicato all’impresa Eredi Cirillo Luigi Sas per un importo complessivo dei lavori di oltre 283.000 euro.

I lavori interesseranno la città per circa 6 mesi. Dal centro alla periferia, diverse le vie che saranno interessate dai lavori di posa di nuova pavimentazione.

Nella settimana che va dal 7 all’11 settembre i cantieri interesseranno le vie Ciro Menotti, dalla S.S. 36 (Viale Brianza) fino alla rotatoria di via dei Lavoratori-Ciro Menotti; la diramazione senza toponimo, chiamata erroneamente via Bettola, che va dalla diramazione S.S. 36 (viale Brianza) sino alla rotatoria con Panfilo Castaldi/diramazione S.S. 36.

Autostrade per l’Italia segnalerà sui pannelli i lavori dalle ore 8 alle 21. Proseguiranno da mercoledì 9 settembre in via Valle d’Aosta, lungo tutta la via per i suoi 153 metri, da via Piemonte sino a viale Veneto, dove saranno previsti dei divieti di sosta.

Nelle settimane successive i cantieri interesseranno i due rialzi stradali in via Risorgimento a Nord di Cinisello Balsamo.

Verranno eseguite in due fasi (prima fase rifacimento cordoli stradali, seconda fase di riasfaltatura) invece le vie Federico Engels e Margherita De Vizzi Viganò.

Il cronoprogramma potrà subire variazioni in relazione al maltempo.