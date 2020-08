Individuati gli immobili dismessi da rigenerare, sono in totale 79 di cui 21 con criticità

Dopo una complessa operazione di catalogazione da parte dei funzionari dell’ufficio tecnico comunale attraverso appositi sopralluoghi, la giunta di Cinisello Balsamo ha approvato l’elenco degli immobili dismessi che causano particolari criticità, di tipo sociale, ambientale o strutturale.

Si tratta di un’azione derivante dalla Legge Regionale 18-2019 sulla rigenerazione urbana. A questi immobili, se entro 30 giorni dal ricevimento delle singole comunicazioni non verrà depositata formale opposizione, verranno applicate le norme speciali previste dal nuovo testo dell’art. 40 bis della normativa regionale 12-2005, che consente la rigenerazione con alcuni vantaggi, volumetrici ed economici, qualora i proprietari decidano di riqualificarli.

Dall’elenco iniziale di 79 immobili considerati dismessi, sono stati esclusi tutti gli immobili già inseriti in Ambiti di Trasformazione previsti dal PGT, sui quali si presume esista già un progetto di riqualificazione delle intere aree, oltre ad escludere quelli sui quali è già in via di definizione un procedimento urbanistico, arrivando all’individuazione di un totale di 21 immobili considerati dismessi con criticità.

Se un privato volesse far inserire il proprio immobile nell’elenco approvato, lo può fare attraverso una certificazione asseverata da un proprio tecnico, prima dell’approvazione definitiva che avverrà dopo l’estate in consiglio comunale.

L'assessore all'urbanistica Enrico Zonca spiega: «L’ottimo lavoro di ricognizione degli immobili dismessi con criticità, dopo quello eseguito per l’individuazione delle coperture in cemento-amianto, va nella direzione di promuovere la rigenerazione urbana di molti immobili presenti a Cinisello Balsamo in condizioni precarie, adottando tutti i benefici introdotti dalla nuova Legge Regionale 18-2019».

Poi termina: ««Le decine di immobili individuati dimostra che a Cinisello Balsamo è innanzitutto importante privilegiare la rigenerazione urbana rispetto a nuove costruzioni».

Il sindaco Giacomo Ghilardi aggiunge: «Questo importante atto è un ulteriore passo avanti verso una riqualificazione generalizzata del patrimonio immobiliare di Cinisello Balsamo, con la speranza che gli operatori riescano a cogliere i benefici previsti dalla nuova legge regionale, con l’obiettivo di modernizzare Cinisello Balsamo anche dal punto di vista edilizio».

