Cinisello Balsamo omaggia Ennio Morricone con un concerto-tributo in piazza Gramsci

Cinisello Balsamo omaggia Ennio Morricone: venerdì 18 settembre, alle ore 21, piazza Gramsci sarà teatro di una serata tributo al più grande compositore di colonne sonore cinematografiche scomparso lo scorso 6 luglio.

A far rivivere le musiche del Maestro saranno Fabiano Maniero (tromba), Laura Pirri (voce) e Alessandro Modenese (chitarra).

Il programma della serata farà rivivere i grandi classici firmati Morricone, musiche che sono entrate di diritto nella storia del cinema e che hanno saputo emozionare intere generazioni, composizioni che hanno saputo attraversare i decenni e che sembrano immortali.

Da "Nuovo cinema Paradiso" a "La leggenda del pianista sull'oceano". Da "C'era una volta in America" alle musiche che hanno creato atmosfere uniche nel cinema western.

Il vice sindaco con delega al commercio, alle attività produttive e al marketing territoriale Giuseppe Berlino spiega: «Il tributo a Ennio Morricone si inserisce all'interno di un novero virtuoso di iniziative, all'interno del Distretto Urbano del Commercio, che mira a dare sempre nuove opportunità di crescita, di innovazione e di intrattenimento alla città».

Berlino prosegue: «La ripartenza che stiamo costruendo, giorno dopo giorno, passa anche da qui: dalla capacità di creare valore, di saper coinvolgere con proposte di qualità».

Infine aggiunge: «Proprio piazza Gramsci rappresenta il punto di partenza per la nuova stagione del DUC: qui si tenne il primo mercato cittadino dopo la fine del lockdown, questa piazza in autunno ospiterà, il giovedì, un mercato cittadino in via sperimentale».

In ottemperanza alla misure di sicurezza la piazza ospiterà un numero limitati di posti a sedere con prenotazione obbligatoria, da effettuarsi sulla pagina dedicata del sito ufficiale del Comune o telefonando alle 0266023504.

L'ingresso in platea inizierà a partire dalle ore 20. L'evento è gratuito.