Indagine sulla discarica abusiva in via Giolitti, denunciate tre persone e 3100 euro di multa

Insieme all'individuazione del proprietario del veicolo, sono state denunciate tre persone per reato ambientale, sanzionato anche in via pecuniaria per una somma di 3.100 euro. Il sindaco Ghilardi: «Chi non è rispettoso dell'ambiente non può che pagarne le conseguenze»