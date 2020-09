Il volontariato in festa in piazza Gramsci, il 13 settembre torna la manifestazione VO.CI

Torna il tradizionale momento di festa delle associazioni cinisellesi di volontariato, che quest’anno si daranno appuntamento in piazza Gramsci per l'intera giornata di domenica 13 settembre, dalle ore 9 alle 19.

Come sempre le diverse associazioni saranno presenti con i loro stand, mentre i volontari si renderanno disponibili per illustrare il loro operato e finalità.

Durante tutta la giornata i cittadini potranno anche verificare il proprio stato di salute con un controllo della glicemia in totale sicurezza.

Non mancherà il consueto lancio dei palloncini colorati, previsto per le 16.30, con omaggi per i più piccoli, e la possibilità di fare il giro della piazza in risciò.

Alle ore 12.30 e alle 18 saranno presenti le autorità per un saluto. Il programma prevede inoltre, dalle 17 alle 18.30, esibizioni di arti marziali di Kung Fu per la difesa personale ed esercitazioni dei cani addestrati del Gruppo Cinofilo della Protezione Civile.

Verranno anche raccolti alimenti per le colonie feline e i cani senza famiglia.

Riccardo Visentin, assessore alla centralità della persona e al terzo settore, spiega: «La manifestazione del VO.CI si è consolidata come fondamentale momento pubblico per la nostra città durante il quale celebrare la gratuità e la generosità dei cittadini che svolgono attività di volontariato, essi rappresentano sempre di più una risorsa preziosa».

Poi aggiunge: «In questi mesi di emergenza sanitaria abbiamo avuto ulteriore prova del loro spendersi senza misura per il bene comune. Una solida rete di relazioni, confronto e sostegno tra associazioni e cittadini fa crescere una comunità, arricchendola di esperienze e migliorando la qualità della vita».