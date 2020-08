"Una Ghirlanda di libri", il 26 e il 27 settembre a Balsamo la fiera dell'editoria indipendente

Sabato 26 e domenica 27 settembre, dalle ore 10 alle ore 20, presso le sale di Villa Casati Stampa a Cinisello Balsamo (piazza Soncino, 3 – ingresso gratuito) si terrà la prima edizione di “Una Ghirlanda di libri”, fiera dell’editoria indipendente che ospiterà 40 case editrici e autori provenienti da tutta Italia con eventi a latere come conferenze, presentazioni e incontri con gli autori.

Cinisello Balsamo verrà trasformata in un piccolo polo culturale con un’immersione nel mondo della lettura e della letteratura con la partecipazione di scrittori, editori, medici ed esperti.

“Una Ghirlanda di libri” si svolgerà nel cuore di Balsamo e proporrà un parterre con case editrici indipendenti con cataloghi che spaziano tra narrativa, saggistica e proposte per i bambini.

A latere, ci saranno diversi interventi tra cui quello della dr.ssa Gabriella Mauri e il dr. Emiddio Pompeo Fornaro, del reparto di neuropsichiatria infantile dell’ospedale di Niguarda che terranno una conferenza sui temi dell’ADHD e della dislessia; Daniel Lumera, docente, scrittore e formatore internazionale e ideatore del Metodo My Life Design® che presenterà il suo ultimo lavoro “Biologia della gentilezza”; Carla Maria Russo, importante scrittrice italiana le cui opere sono spesso dedicate alle figure femminili storiche; Andrea Vitali, che presenterà il suo ultimo lavoro “Un uomo in mutande” e Stefano Spagocci, autore cinisellese che presenterà la sua ultima fatica. Inoltre, ci saranno numerosi appuntamenti per adulti e bambini: laboratori creativi, laboratori per bambini, appuntamenti musicali e sportivi, conferenze e approfondimenti.

L’associazione Qulture di Carrara ha invitato “Una Ghirlanda di libri” a diventare partner del concorso letterario Qulture Ti Pubblica e questa prima edizione del concorso ha visto l’entusiastica partecipazione di numerosi “nuovi autori”, registrando quasi 80 iscrizioni che si sono chiuse il 10 di giugno.

I migliori lavori saranno selezionati da tre giurie e saranno premiati durante una cerimonia speciale che si terrà sabato 26 settembre e alla premiazione dei vincitori delle rispettive categorie, si aggiungeranno anche due premi speciali: il premio speciale della giuria, destinato al romanzo o la raccolta di racconti che, pur non vincitore nelle altre sezioni, sarà premiato con la pubblicazione in formato elettronico e inserito nei siti www.associazionequlture.it e www.unaghirlandadilibri.com, e il premio Ghirlanda’s Choice promosso dalla fiera “Una Ghirlanda di libri” che vedrà vincitore un autore o un’autrice residente nel territorio cinisellese.

L’istituto tecnico industriale Renato Cartesio, del Centro Scolastico del Parco Nord, ha risposto al bando promosso da “Una Ghirlanda di libri” e con il sostegno della professoressa Valentina Leonelli, gli studenti dell’indirizzo grafica e comunicazione, suddivisi in gruppi, hanno partecipato con i loro progetti al concorso finalizzato alla realizzazione di un marchio logotipo e di una locandina dell’evento che contrassegnerà tutta la comunicazione afferente alla manifestazione.

L’evento è stato ideato e organizzato da una squadra tutta al femminile: Lucia Esposito (nota libraia cinisellese), Manuela Barbara Lattuada (sales manager), Stefania Gaia Paltrinieri (designer e project manager), Rebecca Brollo (architetto e proprietaria di WoodHouse Hotel) e infine Elena Ricci (titolare della storica Autoscuola Ricci).

Grazie al supporto di Maria Gabriella Fumagalli, assessore all’istruzione, e Daniela Maggi, assessore alla cultura, allo sport e agli eventi, l’evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Cinisello Balsamo e quest’ultimo ha ottenuto l’importante qualifica di “Città che Legge 2020/2021”, riconoscimento che viene conferito alle amministrazioni comunali che s'impegnano a svolgere politiche di promozione della lettura sul proprio territorio.

Gli sponsor di questa prima edizione sono: UniAbita, Geico Taikisha, GreenSharp, Acqua Minerale San Benedetto, McDonald, Psicologionline.net, esseBì Italia, Miar, DeFenza Immobiliare, Farmacia Sofi, Corti OtticaBoutique, Bene-Fit Centro Fitness e Wellness, La Radice Erboristeria, Barbecue Paradise Milano, Linea Verde, Neiade Tour & Events, Novocart s.r.l. e Cowboys' Guest Ranch.