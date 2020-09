Incendio in via Rossini a Cinisello, casa avvolta e distrutta dalle fiamme: si indaga

Un appartamento distrutto. Quattro persone in ospedale. È il bilancio di un incendio divampato in un appartamento al primo piano di un palazzo di via Rossini a Cinisello Balsamo, hinterland Nord di Milano, nel pomeriggio di giovedì 10 settembre.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 15, come riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale. Sul posto sono intervenuti due mezzi dai comandi di Milano e Monza, le fiamme sono state domate nel giro di qualche minuto, per precauzione l'intero stabile è stato evacuato.

Quattro persone sono rimaste lievemente intossicate, si tratta di tre uomini di 39, 34 e 71 anni, oltre a una donna di 59; sono state accompagnate nei pronto soccorso di Niguarda e San Gerardo. Le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non è ancora chiaro cosa abbia fatto scatenare le fiamme, sul caso stanno indagando pompieri e polizia locale. Nessuna ipotesi sembra essere esclusa.