“Una piazza per tutti”, una mostra virtuale tra storia, memoria e progetti futuri

“Una piazza per tutti” è una mostra virtuale, realizzata nell’ambito del progetto "Forme e Modi dell’Abitare Sostenibile", edizione 2019/2020, che quest’anno ha avuto come tema generale la socialità e gli spazi pubblici a Cinisello Balsamo tra passato e presente.

La mostra, che intende restituire una parte dei risultati dell’esperienza didattica realizzata con i ragazzi della città, si incentra in particolare sul tema della piazza, sviluppato con le classi IV e V della scuola primaria e con le classi della scuola secondaria di primo grado, delle scuole Manzoni, Costa e Bauer.

Un viaggio che, partendo dal passato, considera e valuta il presente per aprirsi al futuro attraverso le proposte progettuali dei suoi giovani cittadini.

Il progetto e la mostra sono curati da Alfabeti d’Arte, grazie alla collaborazione tra il Comune di Cinisello Balsamo (settore cultura, centro documentazione storica) e il consorzio Cocec (per le cooperative Diaz, La Nostra Casa, Uniabita).

Le assessori Maria Gabriella Fumagalli (delega all'istruzione) e Daniela Maggi (deleghe a cultura e identità) spiegano: «Abbiamo chiesto ai giovani cinisellesi come si immaginano la piazza Gramsci del futuro. Nonostante il concetto di piazza sia sempre più presente a livello tecnologico e virtuale, i giovani studenti che sono stati chiamati in causa, hanno posto l'accento su aspetti sociali e ambientali che ci hanno fatto riflettere su quanto determinati aspetti siano fondamentali per il nostro benessere e la nostra socialità»

La mostra virtuale è visitabile sul sito istituzionale del Comune.