Barriera anti rumore sulla A4 a protezione del rione Crocetta e nuova piazza nel quartiere

Il quartiere Crocetta a Cinisello Balsamo sarà "protetto" dai rumori provenienti dalla limitrofa autostrada A4 (Milano-Venezia). Ad annunciarlo è il sindaco Giacomo Ghilardi che spiega anche in che modo, le tempistiche e annuncia l'intenzione di dedicare la nuova piazza nel rione alla giornalista Oriana Fallaci.

Così il primo cittadino: «Ci Siamo! Le ultime sezioni delle tettoie realizzate in pannelli fonoassorbenti sigilleranno la galleria lunga 435 metri e il tunnel, costruito per “nascondere” l’autostrada A4 (la Milano-Venezia) agli abitanti del quartiere Crocetta, è quasi finitito e sta diventando realtà».

Ghilardi prosegue: «Dopo quasi 50 anni, il popoloso quartiere di Cinisello Balsamo è finalmente stato liberato dai rumori, forse anche di parte dello smog, prodotti da questa autostrada che è una delle arterie viabilistiche più trafficate d’Europa».

E ancora: «Il nuovo cronoprogramma, che tiene conto dello slittamento causato al Covid, prevede la consegna delle opere nel marzo del 2021. Sarà un momento importante per Cinisello Balsamo».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ma ancora di più per il rione:«Importantissimo per la Crocetta che avrà una nuova piazza arredata e organizzata per accogliere le famiglie. Ci saranno giochi e spazi per il tempo libero. È nostra intenzione dedicarla alla giornalista Oriana Fallaci per ricordarne la figura e il lavoro. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato a questo importante progetto per la nostra città».