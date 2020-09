Piantumate le fioriere con 250 arbusti colorati su via Garibaldi, il restyling è completato

Ultimi ritocchi in via Garibaldi a Cinisello Balsamo. Dopo i lavori di restyling realizzati nei mesi scorsi, che hanno visto il riposizionamento delle panchine nella piazzetta, la rimozione dei cestini rovinati, l'ampliamento del tracciato pedonale e, infine, l'aggiunta di nuovi posti auto, nella giornata di martedì 1 settembre è stata la volta della posa della tanto attesa piantumazione delle fioriere.

Obiettivo dell'intervento era quello di rendere la via storica più funzionale e più attrattiva per cittadini e commercianti; il verde senza dubbio rappresenta l'elemento determinante che maggiormente contribuisce ad abbellire il volto della via e offrirle colore.

In tutto sono state posate 250 piante di Loropetalum, un arbusto colorato, dal fusto denso di rami, con piccole e abbondanti foglie che fioriscono più volte durante l'anno, fino al periodo autunnale. I colori vanno dal verde scuro al rosso.

Giuseppe Berlino, vicesindaco con deleghe a mobilità, commercio e marketing territoriale, spiega: «Siamo molto soddisfatti per l'esito dell'intervento. Un segnale di attenzione nei confronti dei residenti e commercianti. Un restyling, questo, che ha inteso valorizzare e rinnovare una delle vie del centro cittadino ed andare incontro alle richieste di ordine, decoro e funzionalità».

Poi termina: «Ringraziamo fin d'ora per la preziosa collaborazione e disponibilità già espressa da alcuni cittadini e commercianti per la cura del verde. Mi auspico inoltre non venga meno il rispetto e non verifichino episodi spiacevoli».