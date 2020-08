Potenziati gli access-point per il sistema Wi-Fi gratuito all’esterno di cinque scuole cittadine

L’emergenza Covid ha rappresentato l’occasione per riprogettare gli spazi didattici delle scuole di Cinisello Balsamo. Anche gli spazi esterni, i giardini e le aree verdi, all’interno dei vari plessi scolastici, diventano luoghi in cui è possibile fare didattica in modo innovativo.

Attraverso specifici sopralluoghi, in accordo con le esigenze dei dirigenti scolastici, è stato redatto in tempi record un progetto per installare nuovi access-point nelle aree esterne di alcuni edifici scolastici, sfruttando la rete CiniselloBalsamoFree, basata sulla fibra ottica che già alimenta tutte le scuole di Cinisello Balsamo.

Le aree verdi possono così diventare delle grandi aule didattiche virtuali. Le scuole interessate dal potenziamento delle aree Wi-Fi sono la Garcia Villas, Zandonai, Anna Frank, Lincoln e Bauer.

L'assessore all'istruzione e alle politiche educative Maria Gabriella Fumagalli spiega: «La collaborazione con i dirigenti scolastici è stata molto positiva e ha permesso di progettare, in pieno periodo Covid, una più moderna infrastruttura che consentirà, alla riapertura di settembre, una nuova didattica multimediale estendendola agli spazi esterni di alcuni immobili di proprietà comunale».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'assessore all'urbanistica e alla semplificazione Enrico Zonca aggiunge: «Questo progetto, limitato alle scuole le cui strutture meglio si prestavano per questa operazione, accompagnato dal fatto del potenziamento complessivo della capacità della fibra ottica comunale, che passa da 80 Mbit/s a 1,2Gbit/s avrà effetti molto positivi sugli spazi didattici, ma non solo, anche per tutta la struttura amministrativa comunale, rappresentando così un enorme miglioramento delle prestazioni a favore delle scuole, dello smart working e di tutti gli uffici comunali».